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Phoenix Suns, 28 yıl sonra NBA finallerinde

01.07.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA Batı Konferansı finalleri 6. maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers’ı 130-103 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. 28 yıl sonra NBA finallerine yükselen Phoenix'in rakibi Doğu Konferansı'ndaki Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks serisinden sonra olacak.

Phoenix Suns, 28 yıl sonra NBA finallerinde

NBA Batı Konferansı finalleri 6. karşılaşmasında Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers, Staples Center'da karşı karşıya geldi. Phoenix, Clippers'ı 130-103'lük skorla mağlup etti ve seride durumunu 4-2 yaptı. Batı Konferansı'nda şampiyonluğa ulaşan Phoenix Suns, 1993'ten sonra ilk kez NBA finallerine yükseldi.

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Phoenix'in finaldeki rakibi Doğu Konferans finalindeki Atlanta Hawks - Milwaukee Buck serisinden sonra olacak. Doğu'daki seride durum 2-2.

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Phoenix Suns'ta Chris Paul 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaund ve Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribaund ile oynayarak katkıda bulundu. Los Angeles Clippers'ta ise Marcus Morris'in 26, Paul George'un da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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NBA
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