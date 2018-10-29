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Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Cocu'yu gönderen Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Pierre van Hooijdonk'un İstanbul'a gelmesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisinin ardından teknik direktör Cocu ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu Pierre Van Hooijdonk, İstanbul'a geldi.

Hollandalı futbol adamının Instagram hesabından Atatürk Havalimanı'ndan paylaşım yapması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe pierre van hooijdonk Phillip Cocu

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