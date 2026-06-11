Pierre Webo geri dönüyor! Her an açıklama gelebilir

Edinilen bilgilere göre, başta Gaziantep FK ve Eyüpspor olmak üzere çeşitli Süper Lig, 1. Lig ve alt lig ekipleri, Pierre Webo ile çalışma fikrine olumlu yaklaşıyor. Yeni oluşturduğu teknik ekibiyle birlikte göreve başlamaya hazırlanan Webo’nun, bir takımın teknik direktörlüğünü üstlenebileceği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe’de yaşanan başkanlık sürecinin de Webo’nun kariyer planlamasında etkili olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpte ilerleyen dönemde oluşabilecek olası yapılanmalarda Kamerunlu teknik adamın görev alabileceği kaydedildi. Özellikle Aykut Kocaman’ın dahil olacağı muhtemel bir sportif yapılanmada, Webo’nun teknik ekipte değerlendirilme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

Pierre Webo’nun kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır