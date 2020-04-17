Pieter Timmers, gelecek yıl olimpiyatlara katılmayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için Belçikalı yüzücü Pieter Timmers, şaşırtıcı bir açıklama yaptı.
2016 yılında Rio Olimpiyatları'nda 100 metre serbest stilde gümüş madalya kazanan Timmers, bu yıl kariyerine son vereceğini belirterek, "Oyunların gelecek yıla ertelenmesi planlarımı bozdu. Hayatımda yeni başlangıçlar yapmak istiyorum ve planlarımı değiştirmek istemiyorum. 2021'de Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağım" dedi.
Ağustos ayında Budepeşte'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda şartlar elverirse yarışarak madalya kazanmayı da istediğini söyleyen Timmers, "Umarım bu yılı madalya için savaşarak tamamlayabilirim. Verdiğim karardan eminin. Bu kararı çok düşündüm" şeklinde konuştu.
(İHA)
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