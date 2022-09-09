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Pikapla köpeğin üzerinden geçtikleri iddiasıyla soruşturma açılan iki memur görevden uzaklaştırıldı

09.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pikapla köpeğin üzerinden geçtikleri iddiasıyla soruşturma açılan iki memur görevden uzaklaştırıldı

Pikapla köpeğin üzerinden geçtikleri iddiasıyla soruşturma açılan iki memur görevden uzaklaştırıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde resmi plakalı pikapla yolda yatan köpeğin üzerinden geçildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası haklarında soruşturma başlatılan iki memur, görevden uzaklaştırıldı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Eylül'de paylaşılan görüntüler sonrası iki personel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Soruşturmanın selameti açısından her iki personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Banaz Kaymakamlığımızca görevlerinden uzaklaştırılmıştır." denildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde resmi kuruma ait pikabın yol kenarında yatan köpeğin üzerinden geçmesi, köpeğin kalkarak uzaklaşması ve bir süre sonra pikabın olay yerine dönmesi yer alıyor.

Köpeğin, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerler tarafından tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pikapla köpeğin üzerinden geçtikleri iddiasıyla soruşturma açılan iki memur görevden uzaklaştırıldı

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