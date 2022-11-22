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Piknikçiler kirletti, doğaseverler temizledi

22.11.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Yazıhan ilçesindeki Karasu Göleti ve çevresi, piknikçiler tarafından kirletildikten sonra doğaseverler tarafından temizlendi.

Doğal güzelliği ve berrak suyuyla vatandaşların dikkatini çeken Karasu Göleti’ni ziyaret eden piknikçilerin bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Doğa kirliliğine ve çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen ’Doğadaki Bir Yolcu’ ve ’İnönü Güncel’ sosyal medya kullanıcıları bir etkinlik düzenleyerek yaklaşık otuz kişilik doğaseverle Karasu Göleti ve çevresini temizledi.

Sosyal medyadan doğaseverleri bir araya getiren sayfanın sorumlusu Barış Köroğlu, piknikçiler tarafından kirletilen Karasu Göleti’nin çevresini temizlemek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi. Köroğlu, Karasu bölgesine geldiklerinde doğal manzara yerine çöp yığınlarıyla karşılaştıklarını belirterek, “Yakın bir zamanda İnönü Güncel sayfası bir doğa fotoğrafının temizlikten öncesi ve sonrası paylaşımı yapınca ben de bu paylaşıma yorumda bulundum. Çevre temizliği konusunda Malatya’da öncülük etmek istedim. Sonrasında sosyal medya hesabımızdaki paylaşımlarla doğasever kitle ile iletişim halinde olduk. Bugün buraya geldik, bu kadar çöp çıkacağını düşünmedik. Her taşın altında çöp çıktı. Oldukça meşakkatli bir şekilde temizlik çalışmamız oldu. Böylesi çalışmalara devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“DOĞAMIZI KORUMAK VE BİZDEN SONRAKİ KUŞAKLARA TEMİZ BIRAKMAK İSTİYORUZ”

Doğayı korumak ve sonraki nesillere temiz bırakmak için gönüllü topluluk oluşturduklarını ifade eden Köroğlu, “Fikir aklımıza gelir gelmez Malatya Büyükşehir Belediyesi ile paylaştık. Belediye de ulaşım, temizlik malzemesi konusunda katkı sağladı. Özel işletme sahibi otelimiz de destek sağladı. Doğamızı korumak ve bizden sonraki kuşaklara doğamızı daha temiz bırakmak istiyoruz. Bugün 30 kişiye yakın gönüllü topluluk var. Doğamızı korumak adına bu tür etkinliğimizi zaman zaman yapmayı planlıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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