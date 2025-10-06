Pilates nedir, nasıl yapılır?

Geleneksel anlamda spor fiziksel aktivitelerle düzenli olarak yapılan ve gelişim gözlenen aktiviteler bütünüdür. Öte yandan spor sağlıklı bir hayat arzulayan kişiler tarafından da yapılabilmektedir. Spor, profesyonel seviyede icra edilebildiği gibi bir yaşam tarzı olarak da benimsenebilir. Hayat konforunun arttırılması hedeflenebilir. Bu düşünce dizisi spor felsefesinin temelini oluşturur.

Spor sağlık anlamına gelir. Buradaki yenilikçi düşünceler sporun fiziksel ve zihinsel sağlıkla birleştiği bir kondisyonun sağlanmasıdır. Asya öğretilerinde Hinduizm ve Budizm gibi inanç sistemlerinde yer alan yoga meditasyonlarında bu kondisyon görülür. Beden ve ruh bir bütün olarak ele alınır. 20. yüzyılın başlarında geliştirilen pilates de özünde bu kadim öğretilere sahiptir.

Pilates nedir?

Pilates, 20. yüzyılın başlarında Joseph Pilates tarafından geliştirilmiştir. Pilates zihinsel ve fiziksel kondisyonun sağlandığı uygunluk sistemidir. Pilates faydaları zihinsel ve fiziksel bütünleşme üzerine sağlanır. Joseph Pilates, uygulanan yönteme "Contrology" (Kontroloji) adını vermiştir. Çünkü fiziksel ve zihinsel kontrolün sağlanması önceliktir. Yoga meditasyonlarında olduğu gibi ruhsal olgunluk, öz farkındalığın gelişmesi fiziksel kilitlerin açılması ile sağlanır. Bu yönüyle pilates birçok esneme ve kardiyo temelli egzersizlerden ayrılır. Pilates bilim tabanlı olmasının yanı sıra düşünsel sürecin yer aldığı felsefi bir dışa vurumdur.

Pilatesin spor felsefesi nasıldır?

Pilatesin amacı bu kilitler üzerine kurulu bir hareket planı oluşturulmasıdır. Hareketler üzerinde tam bir kontrolün sağlanması hedeflenir. Pilates sırasında nefes alıp vermek biyolojik bir işleyişten fazlasıdır. Hareketle senkronizasyon sağlanmalıdır. Bu biyolojik okumada enerji tasarrufu iken psikolojik yansıması alınan nefesin farkındalığına varmaktır.

Pilates dış uyaranlara kapalı bir zihinle gerçekleştirilir. Konsantrasyon ilkesi zihnin yapılan hareketlere odaklı olmasıdır. Çünkü tüm hareketlerin "Powerhouse" (Güç Evi) denilen, vücudun merkezindeki kas gruplarından (karın, bel, kalça, kalça tabanı) başlaması hedeflenir. Bu vücuttaki bütün "kilitli sistemlerin" zihin odağıyla serbest bırakıldığı bir doyum noktasını oluşturur.

Pilates nasıl yapılır?

Pilates öncelikle rekabet içermez. Bireysel veya grup halinde yapılabilir. Temelde iki türü mevcuttur. Pilates hareketleri türlere göre farklılık gösterebilir. İlk türü bir mat üzerinde yapılır. En yaygın ve erişilebilir şeklidir. Özel bir ekipman gerektirmez isteğe göre ek ekipmanlarla çeşitlilik sağlanabilir. Vücut ağırlığı kullanılarak yapılan egzersizlerden oluşur.

Mat pilates, core (karın ve bel) gücünü geliştirmek için oldukça etkilidir. Basit ekipmanları arasında; hareketlerin seviyesini arttırmak için kullanılan direnç bantları, dengeyi ve stabilizasyonu arttırmak için kullanılan pilates topu ve bacak ve kol egzersizlerinde kullanılan sihirli çemberler kullanılabilmektedir.

İleri seviyede yapılan pilateslerde bizzat Joseph Pilates tarafından tasarlanan özel platformlar kullanılır. En yaygın olanı reformer (yenilikçi) isimli platformdur. Reformer üzerinde yatak benzeri bir platform, kayar bir tahta, yaylar ve iplerden oluşan bir mekanizma mevcuttur. Reformer üzerinde hareket özgürlüğü daha geniştir. Sakatlık riskini azaltır ve omurga sağlığını korur. İleri seviye hareketlerde daha avantajlı bir alan sağlar. Basit hareketlerin direnç seviyesini artırarak pozisyon değişikliği olmadan da gelişme sağlanabilir.