Pilavım tutmuyor diyenlere tane tane pirinç pilavı tarifi! Püf noktalarıyla pilav nasıl yapılır?

Pirinç pilavı her yemeğin yanına yakışan ve sık sık yapılan lezzetlerden biri. Güzel ve lezzetli pirinç pilavının tane tane olması ve lapa olmaması gerekiyor. En iyi şekilde pilav yapabilmek için pirinç pilavı yapmanın tüm püf noktalarını sizler için derledik. İşte nefis pirinç pilavı tarifi...
Lezzetli bir pirinç pilavı hazırlamanın ilk kuralı, doğru tencere ile yola çıkmaktır. Pilavı pişireceğiniz tencerenin yanmaz ve yapışmaz olmasına dikkat etmelisiniz.
Tane tane ve kıvamında pişen pilavlar için pirinç seçiminiz iyi olmalıdır. Genellikle baldo pirinçler ile pilav yapılmaktadır.
Pirinç, nişasta içeren bir bakliyattır. Bu nedenle pilav yapmadan önce bir süre suda bekletilmesi önerilir.
Pirinçleri kavurma işleminden önce tencerede tereyağı eritirseniz pirinçleriniz daha iyi kavrulacaktır.