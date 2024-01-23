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    4. Pilavım tutmuyor diyenlere tane tane pirinç pilavı tarifi! Püf noktalarıyla pilav nasıl yapılır?

    Pilavım tutmuyor diyenlere tane tane pirinç pilavı tarifi! Püf noktalarıyla pilav nasıl yapılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.01.2024 10:58 | Son Güncelleme:
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    Büyük küçük herkesin severek tükettiği misafir sofralarının gözdesi olan pirinç pilavının en güzel tarifi merak ediliyor. Tam tarifiyle pirinç pilavı yapmak bazı püf noktalar ve yöntemlerle oldukça basit. Pirinç pilavım tutmuyor diyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki, tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon -

    Pirinç pilavı her yemeğin yanına yakışan ve sık sık yapılan lezzetlerden biri. Güzel ve lezzetli pirinç pilavının tane tane olması ve lapa olmaması gerekiyor. En iyi şekilde pilav yapabilmek için pirinç pilavı yapmanın tüm püf noktalarını sizler için derledik. İşte nefis pirinç pilavı tarifi...

    Lezzetli bir pirinç pilavı hazırlamanın ilk kuralı, doğru tencere ile yola çıkmaktır. Pilavı pişireceğiniz tencerenin yanmaz ve yapışmaz olmasına dikkat etmelisiniz.

    Tane tane ve kıvamında pişen pilavlar için pirinç seçiminiz iyi olmalıdır. Genellikle baldo pirinçler ile pilav yapılmaktadır.

    Pirinç, nişasta içeren bir bakliyattır. Bu nedenle pilav yapmadan önce bir süre suda bekletilmesi önerilir.

    Pirinçleri kavurma işleminden önce tencerede tereyağı eritirseniz pirinçleriniz daha iyi kavrulacaktır.

    TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

    MALZEMELER

    • 1 su bardağı pirinç
    • Sıcak su (pirinci ıslatmak için)
    • 1 yemek kaşığı tereyağı
    • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
    • Yarım kahve fincanı şehriye
    • 1 küp şeker
    • 2-3 damla limon
    • 2 su bardağı soğuk su
    • 1 çay kaşığı tuz

    TARİF

    • 1 su bardağı pirinci bir kabın içerisine alın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz gezdirin ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika pirinçleri dinlendirin.
    • Pilav tencerenize veya tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı alın ve orta ateşte erimesini sağlayın. Yağ eridikten sonra yarım kahve fincanı şehriyeyi ekleyin ve kavurun.
    • Şehriyelerin rengi döndükten sonra iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin.
    • Altı hala orta ateşte yanan tencerenize 1 adet küp şeker ve 2-3 damla limon ekleyin ve karıştırın.
    • Limon pilavınızın tane tane olmasını sağlarken şeker ise pilavınızın parlak ve lezetli olmasını sağlar.
    • Kavrulan pirinçlerinize 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından 2 su bardağı soğuk suyu ekleyin. Pilavınız kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın.
    • Suyu çeken pilavınızı kenarından kontrol edin, tamamen karıştırmayın. Altını kapattığınız pilavın üzerine havlu kağıt koyarak kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın.

    AFİYET OLSUN!


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