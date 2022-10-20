YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Pilotla yolcu arasındaki tartışma seferde 3,5 saatlik gecikmeye neden oldu

Pilotla yolcu arasındaki tartışma seferde 3,5 saatlik gecikmeye neden oldu

20.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pilotla yolcu arasındaki tartışma seferde 3,5 saatlik gecikmeye neden oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep uçuşu öncesinde pilotun rahatsızlanması üzerine sefere yeni atanan pilot ile bir yolcu arasında tartışma yaşanması rötara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan saat 06.00'da TK-2220 sefer sayılı İstanbul-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında rahatsızlanan kaptan pilot ile bir kabin memuru uçuştan alındı.

Uçuş için yeni bir ekibin atanması beklenirken, seferde gecikme meydana geldi.

Yeni kaptan ve ekibin gelmesiyle yolcular uçağa alınmaya başlandı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu ile pilot arasında rötar nedeniyle tartışma yaşandı.

Pilot, bunun üzerine uçuş güvenliğinin tehlikeye girdiğini gerekçe göstererek, uçağa polis çağırdı.

Polis ekipleri, pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince ekipler, güvenlik prosedürünü uygulamak için tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı.

Saat 06.45'te yapılması planlanan uçuş, 3,5 saatlik gecikmenin ardından 10.15'te yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
VAR sistemi bilgilendirme toplantısıVAR sistemi bilgilendirme toplantısı
Çorum'daki cinayetle ilgili baba ve oğlu tutuklandıÇorum'daki cinayetle ilgili baba ve oğlu tutuklandı
İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldıİzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Pilot kabin thy uçuş

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:54
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:44
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.