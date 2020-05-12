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Pilotun kardeşi kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu

NBA HABERLERİ  | 12.05.2020 13:54 | Son Güncelleme

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın vefat ettiği helikopter kazasındaki pilot Ara George Zobayan'ın kardeşi, helikopterdeki yolcuların ölümcül kazadan sorumlu olduğunu iddia etti.

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın vefat ettiği helikopter kazasındaki pilot Ara George Zobayan'ın kardeşi, helikopterdeki yolcuların ölümcül kazadan sorumlu olduğunu iddia etti.

Kobe Bryant'ın, kızı Gianna'nın ve diğer dokuz kişinin geçtiğimiz Ocak ayında vefat ettiği helikopter kazasında, pilotun kardeşi Berge Zobayan, eski Lakers yıldızının uçma riskini bildiğini iddia etti ve Bryant'ın eşi Vanessa da dahil olmak üzere hayatta kalan aile üyelerinin hak sahibi olmadığını iddia etti.

Zobayan, tepeye çarptığında saatte 184 mil (296 km) hızla gidiyordu.

Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Şubat ayında Zobayan ve Island Express'i sanıklar olarak adlandırdığı bir hatalı ölüm davası açmıştı. (Sporx)

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