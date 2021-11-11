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Pınar Altuğ cesurca estetiksiz halini paylaştı! Fotoğrafına yorum yağdı!

11.11.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin basınının renkli isimlerinden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 23 yıl önceki pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ cesurca estetiksiz halini paylaştı! Fotoğrafına yorum yağdı!

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle tanınan güzel oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından 1998 yılına ait bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ'un, ''1998 Türkiye Güzellik Yarışması'nı sunarken'' notunu düştüğü paylaşımına yorum yağdı. Takipçileri, Altuğ'a ''Hep güzel, huy da güzel'', ''Çok güzelsin, ışık saçıyorsun'' ve ''Her halinizle güzelsiniz'' gibi yorumlarda bulundular.

Pınar Altuğ estetiksiz halini paylaştı! Yorum yağdı!

Pınar Altuğ, cesur pozlarıyla da sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Altuğ'un, geçtiğimiz günlerde paylaştığı mini şortlu pozu, olay olmuştu.

Pınar Altuğ cesurca estetiksiz halini paylaştı! Yorum yağdı!

Altuğ, 2008 yılında dünyaevine girdiği Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği sevgi dolu pozları da sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Pınar Altuğ cesurca estetiksiz halini paylaştı! Yorum yağdı!

Pınar Altuğ cesurca estetiksiz halini paylaştı! Yorum yağdı!


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Pınar Altuğ
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