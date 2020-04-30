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Pınar Altuğ çirkin yorumda bulunan takipçisinin fotoğraflarını ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 08:52 | Son Güncelleme

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden kendisine gelen kötü yorumlara yılmadan yanıt veriyor! Altuğ bu sefer çirkin yorumda bulunan takipçisinin fotoğraflarını ifşa etti.

Pınar Altuğ çirkin yorumda bulunan takipçisinin fotoğraflarını ifşa etti

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle takipçileriyle sık sık polemik yaşayan Pınar Altuğ, yine çileden çıktı. Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden eşi Yağmur Atacan için "jigolo" ifadesini kullanan kadın takipçisine sert yanıt verdi.

JİGOLO POLEMİĞİ

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Instagram hesabının hikayeler bölümünden o mesajı atan kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Pınar Altuğ, "Ne desem bilemedim" yazdı.

Pınar Altuğ takipçilerine öyle yanıtlar verdi ki... 'Ayıp olan ne?'Pınar Altuğ takipçilerine öyle yanıtlar verdi ki... 'Ayıp olan ne?'

Altuğ kendisine gelen çirkin ve kötü yorumları cevapsız bırakmıyor bu sebeple de sık sık gündem oluyor.

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