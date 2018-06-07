MAGAZİN

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ, program çekimini yaptığı stüdyonun koridorlarında, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i görünce ayaküstü sohbet etti. Oyuncunun Akşener'li paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Bir süredir Fox TV'de yemek programı sunan oyuncu Pınar Altuğ, sete verilen arada, o sırada bir başka stüdyoda çekimi olan Akşener'e rastladı.

AYAK ÜSTÜ SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı adaylarının konuk olduğu programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'le karşılaşan Pınar Altuğ kısa bir süre olsa da ayak üstü kendisiyle sohbet etti.

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39 BİN KİŞİ BEĞENDİ

O anlarda çekilmiş bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ yoruma açık bir şekilde paylaştığı fotoğrafına 39 bini aşan beğeni alırken bu kareye; "Çekim arası reklam arasına denk gelince" notunu düştü.


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pınar altug Meral Akşener iyi parti fox tv instagram

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
39 bin beğeni almis 300 ü gerçektir 38 bin 500 ü falan satın almalı fake beğeni .. artık 7 yasindaki cocuklarda bile fake takipçi ve beğeniler var komik
güzel tesadüf olmuş
İyide iyi olacak güzel
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