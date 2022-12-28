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  4. Pınar Altuğ ilk kez itiraf etti! Okan Bayülgen şaşkınlığını gizleyemedi

Pınar Altuğ ilk kez itiraf etti! Okan Bayülgen şaşkınlığını gizleyemedi

28.12.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına katılan Pınar Altuğ, Kusursuz Dünya Müzikali'yle birlikte ilk kez tiyatro sahnesinde yer aldı. Bayülgen'e açıklamalarda bulunan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile ilgili de konuştu.

Pınar Altuğ ilk kez itiraf etti! Okan Bayülgen şaşkınlığını gizleyemedi

Pınar Altuğ, Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına katıldı. Bayülgen'in sorularını yanıtlayan, Altuğ, ilk kez tiyatro sahnesine çıktığı Kusursuz Dünya Müzikali hakkında konuştu.

"HEM ŞAŞIRTTI HEM KORKUTTU"

10 yaşında bir çocuğun yazdığı Kusursuz Dünya Müzikali ile ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Pınar Altuğ, oyunun hikayesiyle ilgili "Ben hikayeyi okuduğumda 10 yaşında çocuğun böyle bir hayal gücü olması hem şaşırttı hem korkuttu. Bir bilgisayar oyununu anlatıyor aslında birçok çocuğun yaptığı gibi bilgisayarın başından kalkmayan bir çocuğun hikayesi" ifadelerini kullandı.

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Sohbet sırasında Altuğ, "İyi bakıyorum." deyince, Bayülgen, "Kime? Adama mı kendine mi?" diye sordu, Altuğ, "Adam bana iyi bakıyor o ayrı ben de ona iyi bakıyorum." ifadelerini kullandı. Altuğ ile Bayülgen arasında şu konuşma geçti:

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Pınar Altuğ Okan Bayülgen 1 yıl yaşında

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