Pınar Altuğ sarışın halini paylaştı! "Çok yakışıyordu"

Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ hem paylaşımları hem de paylaşımlarına yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Her perşembe #ThrowbackThursday trendine uyarak eski fotoğraflarını paylaşan Altuğ bu haftayı da pas geçmedi.

Pınar Altuğ bu sefer de sarışın haylini paylaşıp "Ne kadar sarışınmışım" yorumunda bulundu. Altuğ'un takipçileri bu fotoğrafı görünce ünlü oyuncuya yorum yağdırdı.

Oyuncunun hayranları bu rengin kendisine yakıştığı konusunda hemfikirdi ve "Çok yakışıyordu", "Yeniden sarışın ol" yorumlarında bulundu.



