Pınar Altuğ: Soğukta çadırda yatmak benim için yürek ister

Pınar Altuğ, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ailecek çıktıkları karavan tatillerinden fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Altuğ, karavanda yaşadıkları zor bir anı anlattı.

"SOĞUKTA ÇADIRDA YATMAK YÜREK İSTER"

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i hafta sonları ailesiyle birlikte karavan tatiline çıkmaya devam ettiklerini söyledi. Geçen haftayı karavanda geçirdiklerini söyleyen oyuncu, "Pandemi sonrası büyük otellere gitmek yerine böyle bir çözüm bulduk. Karavan konaklamak için iyi bir yöntem. Soğukta çadırda yatmak benim için yürek ister. Eksi 25 derecede karavanda uyuduğumuz zaman oldu.

Kartalkaya’da hiç soğuğu hissetmedik. Orada araçta uyumak yasak. Oteller bölgesinde ya da yol boyunca karavanda konaklayamıyorsunuz. Ancak arazide konaklamanız lazım. Biz arkadaşımızın bahçesine girdik. Karavancılar bu hataya girmesinler” dedi.

