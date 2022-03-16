MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ: Soğukta çadırda yatmak benim için yürek ister

Pınar Altuğ: Soğukta çadırda yatmak benim için yürek ister

16.03.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi ve kızıyla zaman zaman karavanla kamp yapan Pınar Altuğ o tatillere dair deneyimlerini anlattı. Pınar Altuğ "Soğukta çadırda yatmak benim için yürek ister. Eksi 25 derecede karavanda uyuduğumuz zaman oldu" dedi.

Pınar Altuğ: Soğukta çadırda yatmak benim için yürek ister

Pınar Altuğ, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ailecek çıktıkları karavan tatillerinden fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Altuğ, karavanda yaşadıkları zor bir anı anlattı.

"SOĞUKTA ÇADIRDA YATMAK YÜREK İSTER"

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i hafta sonları ailesiyle birlikte karavan tatiline çıkmaya devam ettiklerini söyledi. Geçen haftayı karavanda geçirdiklerini söyleyen oyuncu, "Pandemi sonrası büyük otellere gitmek yerine böyle bir çözüm bulduk. Karavan konaklamak için iyi bir yöntem. Soğukta çadırda yatmak benim için yürek ister. Eksi 25 derecede karavanda uyuduğumuz zaman oldu.

Ekran Alıntısı

Kartalkaya’da hiç soğuğu hissetmedik. Orada araçta uyumak yasak. Oteller bölgesinde ya da yol boyunca karavanda konaklayamıyorsunuz. Ancak arazide konaklamanız lazım. Biz arkadaşımızın bahçesine girdik. Karavancılar bu hataya girmesinler” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt kimdir?Demet Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt kimdir?
Survivor'da ünlü isim elemeye kaldı!Survivor'da ünlü isim elemeye kaldı!
Son poz takipçileri kızdırdı! Bu kadarı fazla"Son poz takipçileri kızdırdı! Bu kadarı fazla"
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti

250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti

Çocukların müstehcen görüntülerini satmışlar! Aralarında doktor ve polis de var

Çocukların müstehcen görüntülerini satmışlar! Aralarında doktor ve polis de var

Çeçen liderinden Elon Musk'a tehditvari mesaj!

Çeçen liderinden Elon Musk'a tehditvari mesaj!

Erkek cinsel organlı pasta kriz çıkardı! Misafirler düğünü terk etti

Erkek cinsel organlı pasta kriz çıkardı! Misafirler düğünü terk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.