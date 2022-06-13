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  4. Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi! "Biraz yaşlanın artık"

Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi! "Biraz yaşlanın artık"

13.06.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyada süper minisiyle verdiği pozu paylaştı. Sporunu hiç aksatmayan ve son dönem yoga da yapan oyuncunun fiziğine beğeni yağarken takipçileri Pınar Altuğ'a "Biraz yaşlanın artık" yorumları yaptı.

Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi! "Biraz yaşlanın artık"

Geçtiğimiz günlerde kızı Su'yun mezuniyetinden fotoğraflarını paylaşınca gündeme gelen Pınar Altuğ paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Katıldığı bir davete beyaz bluz-süper mini-spor ayakkabı kombiniyle katılan Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Altuğ takipçilerinin dikkatini çekti.

47 yaşındaki Pınar Altuğ süper minili tarzıyla hayranlarından tam not aldı. Son dönemde hem yoga yapan hem de her sabah sporunu aksatmayan başarılı oyuncuya takipçileri yorum yağdırdı.

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Pınar Altuğ'un fit görüntüsüne "Bir kadın hiç mi yaşlanmaz", "Biraz yaşlanın artık, "Her daim güzelsin" yorumları yağdı.

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Pınar Altuğ
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teyze çoşmuş

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