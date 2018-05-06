Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden.

Altuğ geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 10. yılını kutladığı eşi Yağmur Atacan ile beraber bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına gelen bir yorum ise herkesi şoke etti.

Altuğ'un bir takipçisi fotoğrafa "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur, çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider" yazdı.

Bu yorum Pınar Altuğ'un hayranların sert tepki gördü. Altuğ da bu yorum tepkisiz kalmadı ve takipçisine şu yorumu yaptı.

Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Su isminde bir kızları olan çift evliliklerinin 10. yılını Kapadokya'da kutladı.



