Pınar Altuğ’un estetiksiz halini görenler oyuncuyu tanıyamadı!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da sık sık konuşulan bir isim. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ’a çeşitli yorumlar geliyor. Bu yorumlarda ise yaptırdığı estetikler sık sık konuşuluyor. Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler ise tanımakta güçlük çekiyor.

PINAR ALTUĞ’UN ESTETİKSİZ HALİ

Çocuklar Duymasın’da uzun yıllar Meltem karakterini oynayan Pınar Altuğ, sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Özel hayatıyla epey konuşulan Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük olan eşi Yağmur Atacan ile evliliği herkesin dilindeydi. Eleştirilere kulak asmayan çiftin Su isminde tatlı bir çocukları oldu. Çiftin mutlu evliliği devam ediyor. Altuğ’un en çok konuşulduğu diğer konu ise estetik. Pek çok ünlü gibi güzel oyuncu da bıçak altına yatarak güzelleşmek isteyenler arasında yer alıyor. Estetiklerle bambaşka biri olan Altuğ’un estetiksiz halini görenler ise oyuncuyu tanımakta güçlük çekiyor. İşte Pınar Altuğ’un estetiksiz hali…

PINAR ALTUĞ YILLAR İÇİNDE DAHA DA DEĞİŞTİ

Pek çok operasyon geçiren Pınar Altuğ özellikle botoks yaptırmaktan vazgeçemiyor. Güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise hayrete düşürecek cinsten. İşte Pınar Altuğ’un yıllar içindeki değişimi:

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

1974 doğumlu olan Pınar Altuğ, ilk olarak mankenlik daha sonra da oyunculuk yapmıştır. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı. 1995 yılında televizyon hayatı başladı.

1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkardı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır. 2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve olaylı şekilde boşandı. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile evlidir. 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları oldu.



