Pınar Altuğ'un kızı Su ve Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman arkadaş oldu! Samimi halleri dikkat çekti

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan’ın kızı Su ile Mustafa Sandal-Emina Jahovic’in büyük oğlu Yaman, Çeşme'de görüntülendi.

Pınar Altuğ'un güzel kızı Su ve Yaman kameraları görünce şaşırdı ve ne yapacaklarını bilemediler. Bir anda kameralara bakakalan ikili ailelerinin önceden tanıştıklarını, kendilerinin de Göcek'te bir koyda yatları yan yana demirliklerinde tanıştıklarını açıkladı.

Milliyet'in haberine göre; ilk defa gazeteciler tarafından çekildiklerini söyleyen ve her şeyin yeni başladığını, yeni tanıştıklarını belirten Sandal ile Atacan, ilişkilerini soran muhabirlere "Yok öyle bir şey" demekle yetindiler.

PINAR ALTUĞ'UN KIZININ SON HALİ

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su son haliyle dikkat çekiyordu. Altuğ "Su, tam benim istediğim gibi bir kız oldu" demişti.





