Pınar Altuğ yatak odasından paylaştı! 20'liklere taş çıkardı

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan ve uzun süredir ekranda olmayan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Altuğ, dikkat çeken Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi.



Ünlü oyuncu, yatak odasında verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da hızla yayılan paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ için "20'liklere taş çıkarır", "Kim der bir çocuk annesi", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.



