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  4. Pınar Altuğ yatak odasından paylaştı! 20'liklere taş çıkardı

Pınar Altuğ yatak odasından paylaştı! 20'liklere taş çıkardı

01.06.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle spor paylaşımlarıyla çok konuşulan Altuğ, bu kez yatak odasında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ, adeta sosyal medyayı salladı.

Pınar Altuğ yatak odasından paylaştı! 20'liklere taş çıkardı

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan ve uzun süredir ekranda olmayan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Altuğ, dikkat çeken Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu, yatak odasında verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da hızla yayılan paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ amuda kalktı!

Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ için "20'liklere taş çıkarır", "Kim der bir çocuk annesi", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

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Pınar Altuğ
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