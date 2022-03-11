Pınar Altuğ yoga kampında! İddialı hareketler

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı dünyaya getirdi. 1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ yoga kampına gitti. Yakın arkadaşlarıyla kampta vakit geçiren Pınar Altuğ amuda kalktığı pozlarını paylaşmıştı.
Gamze Erçel, Aslı Tandoğan gibi isimlerinde olduğu kampta ünlü isimler kendilerini aşan hareketlere imza attı.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar Altuğ ve arkadaşlarının yeni hareketler denediği anlara aitti.
Formunu sporla koruyan Pınar Altuğ yaptığı hareketlerle büyük beğeni topladı.
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