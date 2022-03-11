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Pınar Altuğ yoga kampında! İddialı hareketler

11.03.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ yoga kampında iddialı hareketlere imza attı. Önce amuda kalkan Pınar Altuğ daha sonra ise arkadaşını ayaklarının üzerinde taşıdı.

Pınar Altuğ yoga kampında! İddialı hareketler

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı dünyaya getirdi. 1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ yoga kampına gitti. Yakın arkadaşlarıyla kampta vakit geçiren Pınar Altuğ amuda kalktığı pozlarını paylaşmıştı.

Gamze Erçel, Aslı Tandoğan gibi isimlerinde olduğu kampta ünlü isimler kendilerini aşan hareketlere imza attı.

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Sosyal medyada yapılan paylaşımlar Altuğ ve arkadaşlarının yeni hareketler denediği anlara aitti.

Pınar Altuğ kendini aştı! Amuda kalktıPınar Altuğ kendini aştı! Amuda kalktı

Formunu sporla koruyan Pınar Altuğ yaptığı hareketlerle büyük beğeni topladı.

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Pınar Altuğ
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