Pınar Deniz, Cannes hazırlıklarını paylaştı! İddialı büstiyeri gözlerden kaçmadı

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’da hayat verdiği Ceylin Erguvan karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Pınar Deniz, bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nin onur konuğu oldu.

Ünlü ismin tarzı ve stiliyle sosyal medyada da gündeme geldi.

Pınar Deniz, daha önce de Cannes Film Festivali’ne katılmış ve elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak kırmızı halıda ünlü tasarımcı Özgür Masur imzalı bir elbiseyle boy göstermişti.

Yargı'nın Ceylin'i bu sefer pantolon-büstiyer kombiniyle dikkat çekti. Hazırlık anlarını da paylaşan oyuncunun derin dekoltesini sık sık kontrol etmesi gözlerden kaçmadı.

Hazırlık pozlarında Pınar Deniz'in dekoltesinde sürekli bir el olması sosyal medyanın diline düştü.

Deniz'e "Giydinse bir rahat ol", "El neden hep göğüste?", "İstemsizce ele bakıyorum" yorumları geldi.







