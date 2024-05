Alışveriş tutkunlarını sevindirecek sepet indirimleri başladı

Her adımda rahat etmenizi sağlayacak terlikler, sandaletler, spor ayakkabılar; arkadaş buluşmalarında, özel davetlerde göz kamaştırmanıza yardımcı olacak pantolonlar, etekler, elbiseler; kişisel bakım rutininizi güçlendirecek kremler, hoş kokulu deodorantlar, parfümler; evde ve işte ihtiyaç duyacağınız pratik ürünler ve çok daha fazlası bu içeriğimizde sizi bekliyor. Üstelik her bir ürün avantajlı fiyatlarının yanı sıra sepette ekstra indirime giriyor. E daha ne olsun, değil mi? Öyleyse hemen sepetinize istediğiniz ürünleri ekleyin, indirimlerden faydalanın ve alışverişin keyfini doyasıya yaşayın!

1. Crocs terlikleri indirimlere ek sepette %20 daha uyguna alın

Hafif, rahat, dayanıklı malzemelerden üretilen Crocs terlikler; nefes alabilen ve ayakları serin tutan yapısıyla yazın birçok kişi tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenle adım atmaya olanak sağlayan terlikler, suya dayanıklı yapılarıyla da plajda, havuzda rahatça kullanılabiliyor. Öte yandan evde, bahçede, tatilde veya günlük aktivitelerde de tercih edilen bu terlikler sağlık çalışanları gibi uzun saatler ayakta kalan kişilerin de favorileri arasında yer alıyor. Kullanıcılarından tam not almayı başaran Crocs terliklere siz de bir şans vermeye ne dersiniz?

2. Under Armour ayakkabılarda 1000 TL üzeri %30 indirimli

Sporcular ve aktif yaşam tarzına sahip kişiler arasında popüler olan Under Armour ayakkabılar, rahatlık ve performans sunmak amacıyla tasarlanıyor. Koşu, antrenman, basketbol, futbol, golf ve diğer spor aktiviteleri için çeşitli ayakkabı modelleri sunan marka; performansı artırmak ve konfor sağlamak için özel teknolojiler kullanıyor. Under Armour ayakkabıların üst kısımları genellikle nefes alabilen malzemelerden yapılıyor, bu da terin ve nemin ayaktan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Şok emici tabanlar ayakları koruyor, destekliyor, zemin tutuşunu artırarak performansı maksimize ediyor. Her yaşa ve tarza uygun ayakkabı modelleri sunan markanın ayakkabılarına bakmadan geçmemenizi öneririz.

3. New Era çantalarda %25 indirim var

Çanta, şapka ve spor giyim ürünleriyle öne çıkan New Era markası, spor giyimden hoşlananların favorileri arasında yer alıyor. Yüksek kaliteyi spor tarzla buluşturan markanın çantaları kullanıcılarından tam not alıyor. Sırt çantasından bel çantasına pek çok farklı modeliyle günlük yaşamda rahatlık arayanlara uygun alternatifler sunan New Era'nın çanta modellerinde hazır indirim de varken ürünlere bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

4. Evcil hayvan ürünlerinde ek %10 indirim sizi bekliyor

Evcil dostlarınız için en sevimli ve kaliteli ürünlerde indirimler başladı. Mamadan çeşit çeşit oyuncaklara minik dostlarımızın konforu ve mutluluğunu önceleyecek birbirinden güzel ürünlerdeki fırsatları kaçırmamak için acele edin.

5. Puma ayakkabılarda 300 TL üzeri %20 indirim başladı

Hem spor hem de sokak modası için tasarlanmış lifestyle ayakkabılarıyla tanınan Puma, yüksek kaliteli teknolojiler kullanarak ayak konforunu ve performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedefler. Ayakkabılarında şok emici tabanlar, nefes alan malzemeler, hafif yapılar ve özel taban yapıları kullanan marka dünya çapında üne sahip bir marka olarak karşımıza çıkar. Sporcular, moda tutkunları ve aktif yaşam tarzına sahip olanlar tarafından tercih edilen markanın ayakkabılarını keşfetmeye ne dersiniz?

6. Elidor, Dove, Vaseline... Saç ve cilt bakım ürünlerinde 300 TL alışverişinizde 120 TL düşüyor

Elidor, Dove, Vaseline ve diğer seçkin markaların saç ve cilt bakım ürünlerinde geçerli indirim kampanyasını kaçırmayın! 300 TL ve üzeri alışverişinizde tam 120 TL indirim kazanmak için ürünleri sepete eklemek! Saçlarınızı ve cildinizi güzelleştirecek, besleyecek ve koruyacak ürünlerle güzelliğinize güzellik katmanın şimdi tam zamanı!

7. Dagi ev ve iç giyimde sepette avantajlı fiyatlar

Kadın, erkek ve çocuklar için ev, iç ve spor giyim kategorisinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Dagi, kaliteli ve işlevsel ürünleriyle karşımıza çıkıyor. Nefes alabilen kumaşları, esnek yapıları ve konfor odaklı tasarımlarıyla öne çıkan ürünler kullanıcılardan tam not alıyor. Siz de günlük yaşamda hem şık hem konforlu hissetmenizi sağlayacak ürünler arıyorsanız, Dagi indirimlerinden yararlanmayı unutmayın!

8. Koroplast ürünlerinde çok al az öde

Pişirme kağıtları ve torbaları, yiyeceklerinizi taze tutacak ürünler, çöp poşetleri, temizlik ürünleri ve dahası Koroplast'ta sizi bekliyor. Mutfakta, banyoda ihtiyacınız olacak, yaşamınızı kolaylaştıracak ürünlerdeki avantajlı fiyatları yakalamak için haydi durmayın acele edin.

9. En sevilen kişisel bakım markalarında 350 TL'lik alışverişe 250 TL ödeyin

10. Levi's ürünlerindeki sepet indirimleri kaçmaz

Jean deyince akla gelen ilk marka olsa da Levi's, alt giyimden üst giyime pek çok kategorideki giyim ürünleriyle yıllardır moda tutkunlarının favori markaları arasında yer alıyor. Siz de gardırobunuzu yeni sezona hazırlama arifesindeyseniz şimdi Levi's'in en sevilen parçalarını keşfetmek için en doğru zaman! Levi's ürünlerindeki sepet indirimlerini kaçırmayın!

11. Under Armour'da 1000 TL ve üzeri satın alımlarda %10 indirim var

Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dayanıklı, nefes alabilir ve ter emici özelliklere sahip tasarlanan ürünler üreten Under Armour'un geniş ürün yelpazesi içinde tişörtler, şortlar, taytlar, çoraplar, ayakkabılar ve spor ekipmanları yer alıyor. Ancak markanın en popüler ve sevilen ürünleri arasında ayakkabılar zirvedeki yerini koruyor. Performans sporlarından günlük yaşama kadar geniş bir skalada ultra konforlu ayakkabılarıyla kullanıcılarının beklentilerini karşılayan marka, ürünlerinde nem yönetimi teknolojisi, anti-koku teknolojisi gibi teknolojiler kullanıyor.

12. Tommy Hilfiger çantaların fiyatı sepette %15 düşüyor

Tommy Hilfiger dünya genelinde tanınan ve kalitesiyle göz dolduran bir moda markası. Genç ruhunu ve stil sahibi tasarımlarını her daim yansıtan Tommy Hilfiger'ın en sevilen ürünleri arasında çantalar yer alıyor. Markanın yeni sezon çanta koleksiyonunda şimdi çok özel fırsatlar sizleri bekliyor. Şık ve rahat çantalarda oluşan ürünlerle stilinize hava katabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.