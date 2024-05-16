HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Alışveriş tutkunlarını sevindirecek sepet indirimleri başladı

Alışveriş tutkunlarını sevindirecek sepet indirimleri başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
15.05.2024 15:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gardırobunuzu yenilemek istiyorsanız, kendinize ya da sevdiklerinize küçük hediyeler almak istiyorsanız, kişisel bakım rutininizi güçlendirecek ürünler arıyorsanız, o ürünleri almanın şimdi tam zamanı! Çünkü Amazon sepet indirimleri başladı. Alışveriş keyfinizi ikiye katlayacak ve cebinizi de korumanızı sağlayacak ürünlerden oluşan markaları sizin için seçtik. İşte detaylar!

Alışveriş tutkunlarını sevindirecek sepet indirimleri başladı

Her adımda rahat etmenizi sağlayacak terlikler, sandaletler, spor ayakkabılar; arkadaş buluşmalarında, özel davetlerde göz kamaştırmanıza yardımcı olacak pantolonlar, etekler, elbiseler; kişisel bakım rutininizi güçlendirecek kremler, hoş kokulu deodorantlar, parfümler; evde ve işte ihtiyaç duyacağınız pratik ürünler ve çok daha fazlası bu içeriğimizde sizi bekliyor. Üstelik her bir ürün avantajlı fiyatlarının yanı sıra sepette ekstra indirime giriyor. E daha ne olsun, değil mi? Öyleyse hemen sepetinize istediğiniz ürünleri ekleyin, indirimlerden faydalanın ve alışverişin keyfini doyasıya yaşayın!

1. Crocs terlikleri indirimlere ek sepette %20 daha uyguna alın

Adsız tasarım - 2024-05-15T151900.459

Hafif, rahat, dayanıklı malzemelerden üretilen Crocs terlikler; nefes alabilen ve ayakları serin tutan yapısıyla yazın birçok kişi tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenle adım atmaya olanak sağlayan terlikler, suya dayanıklı yapılarıyla da plajda, havuzda rahatça kullanılabiliyor. Öte yandan evde, bahçede, tatilde veya günlük aktivitelerde de tercih edilen bu terlikler sağlık çalışanları gibi uzun saatler ayakta kalan kişilerin de favorileri arasında yer alıyor. Kullanıcılarından tam not almayı başaran Crocs terliklere siz de bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

2. Under Armour ayakkabılarda 1000 TL üzeri %30 indirimli

Adsız tasarım - 2024-05-15T150108.764

Sporcular ve aktif yaşam tarzına sahip kişiler arasında popüler olan Under Armour ayakkabılar, rahatlık ve performans sunmak amacıyla tasarlanıyor. Koşu, antrenman, basketbol, futbol, golf ve diğer spor aktiviteleri için çeşitli ayakkabı modelleri sunan marka; performansı artırmak ve konfor sağlamak için özel teknolojiler kullanıyor. Under Armour ayakkabıların üst kısımları genellikle nefes alabilen malzemelerden yapılıyor, bu da terin ve nemin ayaktan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Şok emici tabanlar ayakları koruyor, destekliyor, zemin tutuşunu artırarak performansı maksimize ediyor. Her yaşa ve tarza uygun ayakkabı modelleri sunan markanın ayakkabılarına bakmadan geçmemenizi öneririz.

Ürünü İncele

3. New Era çantalarda %25 indirim var

Adsız tasarım - 2024-05-15T145522.724

Çanta, şapka ve spor giyim ürünleriyle öne çıkan New Era markası, spor giyimden hoşlananların favorileri arasında yer alıyor. Yüksek kaliteyi spor tarzla buluşturan markanın çantaları kullanıcılarından tam not alıyor. Sırt çantasından bel çantasına pek çok farklı modeliyle günlük yaşamda rahatlık arayanlara uygun alternatifler sunan New Era'nın çanta modellerinde hazır indirim de varken ürünlere bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ürünü İncele

4. Evcil hayvan ürünlerinde ek %10 indirim sizi bekliyor

Adsız tasarım - 2024-05-15T150241.782

Evcil dostlarınız için en sevimli ve kaliteli ürünlerde indirimler başladı. Mamadan çeşit çeşit oyuncaklara minik dostlarımızın konforu ve mutluluğunu önceleyecek birbirinden güzel ürünlerdeki fırsatları kaçırmamak için acele edin.

Ürünü İncele

5. Puma ayakkabılarda 300 TL üzeri %20 indirim başladı

Adsız tasarım - 2024-05-15T152822.901

Hem spor hem de sokak modası için tasarlanmış lifestyle ayakkabılarıyla tanınan Puma, yüksek kaliteli teknolojiler kullanarak ayak konforunu ve performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedefler. Ayakkabılarında şok emici tabanlar, nefes alan malzemeler, hafif yapılar ve özel taban yapıları kullanan marka dünya çapında üne sahip bir marka olarak karşımıza çıkar. Sporcular, moda tutkunları ve aktif yaşam tarzına sahip olanlar tarafından tercih edilen markanın ayakkabılarını keşfetmeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. Elidor, Dove, Vaseline... Saç ve cilt bakım ürünlerinde 300 TL alışverişinizde 120 TL düşüyor

Adsız tasarım - 2024-05-15T151341.945

Elidor, Dove, Vaseline ve diğer seçkin markaların saç ve cilt bakım ürünlerinde geçerli indirim kampanyasını kaçırmayın! 300 TL ve üzeri alışverişinizde tam 120 TL indirim kazanmak için ürünleri sepete eklemek! Saçlarınızı ve cildinizi güzelleştirecek, besleyecek ve koruyacak ürünlerle güzelliğinize güzellik katmanın şimdi tam zamanı!

Ürünü İncele

7. Dagi ev ve iç giyimde sepette avantajlı fiyatlar

Adsız tasarım - 2024-05-15T151105.847

Kadın, erkek ve çocuklar için ev, iç ve spor giyim kategorisinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Dagi, kaliteli ve işlevsel ürünleriyle karşımıza çıkıyor. Nefes alabilen kumaşları, esnek yapıları ve konfor odaklı tasarımlarıyla öne çıkan ürünler kullanıcılardan tam not alıyor. Siz de günlük yaşamda hem şık hem konforlu hissetmenizi sağlayacak ürünler arıyorsanız, Dagi indirimlerinden yararlanmayı unutmayın!

Ürünü İncele

8. Koroplast ürünlerinde çok al az öde

Adsız tasarım - 2024-05-15T153011.050

Pişirme kağıtları ve torbaları, yiyeceklerinizi taze tutacak ürünler, çöp poşetleri, temizlik ürünleri ve dahası Koroplast'ta sizi bekliyor. Mutfakta, banyoda ihtiyacınız olacak, yaşamınızı kolaylaştıracak ürünlerdeki avantajlı fiyatları yakalamak için haydi durmayın acele edin.

Ürünü İncele

9. En sevilen kişisel bakım markalarında 350 TL'lik alışverişe 250 TL ödeyin

Adsız tasarım - 2024-05-15T153321.139

Ürünü İncele

10. Levi's ürünlerindeki sepet indirimleri kaçmaz

Adsız tasarım - 2024-05-15T152540.783

Jean deyince akla gelen ilk marka olsa da Levi's, alt giyimden üst giyime pek çok kategorideki giyim ürünleriyle yıllardır moda tutkunlarının favori markaları arasında yer alıyor. Siz de gardırobunuzu yeni sezona hazırlama arifesindeyseniz şimdi Levi's'in en sevilen parçalarını keşfetmek için en doğru zaman! Levi's ürünlerindeki sepet indirimlerini kaçırmayın!

Ürünü İncele

11. Under Armour'da 1000 TL ve üzeri satın alımlarda %10 indirim var

Adsız tasarım - 2024-05-15T145844.831

Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dayanıklı, nefes alabilir ve ter emici özelliklere sahip tasarlanan ürünler üreten Under Armour'un geniş ürün yelpazesi içinde tişörtler, şortlar, taytlar, çoraplar, ayakkabılar ve spor ekipmanları yer alıyor. Ancak markanın en popüler ve sevilen ürünleri arasında ayakkabılar zirvedeki yerini koruyor. Performans sporlarından günlük yaşama kadar geniş bir skalada ultra konforlu ayakkabılarıyla kullanıcılarının beklentilerini karşılayan marka, ürünlerinde nem yönetimi teknolojisi, anti-koku teknolojisi gibi teknolojiler kullanıyor.

Ürünü İncele

12. Tommy Hilfiger çantaların fiyatı sepette %15 düşüyor

Adsız tasarım - 2024-05-15T151555.718

Tommy Hilfiger dünya genelinde tanınan ve kalitesiyle göz dolduran bir moda markası. Genç ruhunu ve stil sahibi tasarımlarını her daim yansıtan Tommy Hilfiger'ın en sevilen ürünleri arasında çantalar yer alıyor. Markanın yeni sezon çanta koleksiyonunda şimdi çok özel fırsatlar sizleri bekliyor. Şık ve rahat çantalarda oluşan ürünlerle stilinize hava katabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amazon amazon alışveriş
İş birliği İçerikleri
Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi

Hafif, katlanabilir, rahat! Açık havada konfor arayanların favorisi

Efsane performans, şaşırtıcı fiyat! Bütçe dostu alternatif arayanlar için

Efsane performans, şaşırtıcı fiyat! Bütçe dostu alternatif arayanlar için

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

"Böyle rahat bir sandalet yok!" En iyi modelleri sizin için seçtik

"Böyle rahat bir sandalet yok!" En iyi modelleri sizin için seçtik

ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! Kamp masası, termos, sandalye...

ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! Kamp masası, termos, sandalye...

Kitaplardan beyaz perdeye! Filme uyarlanan en iyi kitaplar

Kitaplardan beyaz perdeye! Filme uyarlanan en iyi kitaplar

Tümünü Gör
Kitaplardan beyaz perdeye! Filme uyarlanan en iyi kitaplar

Kitaplardan beyaz perdeye! Filme uyarlanan en iyi kitaplar

Hem bahar hem yaz aylarına yakışacak göz farı paletlerini seçtik

Hem bahar hem yaz aylarına yakışacak göz farı paletlerini seçtik

Yıpranan saçlarınıza özel bakım sunacak 10 etkili bakım ürünü

Yıpranan saçlarınıza özel bakım sunacak 10 etkili bakım ürünü

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Kas ağrılarına son! Çok satan o masaj aleti indirime girdi

Kas ağrılarına son! Çok satan o masaj aleti indirime girdi

Dyson almak isteyenler buraya! Bütçe dostu alternatifleri seçtik

Dyson almak isteyenler buraya! Bütçe dostu alternatifleri seçtik

Tümünü Gör
Dyson almak isteyenler buraya! Bütçe dostu alternatifleri seçtik

Dyson almak isteyenler buraya! Bütçe dostu alternatifleri seçtik

Günlük bakım ve makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak!

Günlük bakım ve makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak!

En renkli ve canlı görüntüler için Gigabyte marka en iyi monitörler

En renkli ve canlı görüntüler için Gigabyte marka en iyi monitörler

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! Kamp masası, termos, sandalye...

ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! Kamp masası, termos, sandalye...

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Adidas'ın en çok satan modeli...

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Adidas'ın en çok satan modeli...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

SON DAKİKA | Beşiktaş'ta doğalgaz patlaması! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beşiktaş'ta korkutan doğalgaz patlaması!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ses getirecek detay! Emniyeti savcılığa şikayet etmiş: 'Dosyada ikinci bir gizli tanık var"

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ses getirecek detay! Emniyeti savcılığa şikayet etmiş: 'Dosyada ikinci bir gizli tanık var"

Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

Son dakika! Gözler Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında! Başsavcılık açıkladı: 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı

Başsavcılık açıkladı: 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı

Erdoğan'dan o isimlere tepki! 'Çalışmıyorsunuz' dedi, 'şatafat' sözleri toplantıya damga vurdu

Erdoğan'dan o isimlere tepki! 'Çalışmıyorsunuz' dedi, 'şatafat' sözleri toplantıya damga vurdu

Futbolcunun eşi Kütahya'da yayalara çarptı! Kaza sonucu 2 kişi yaralandı

Futbolcu eşinin kullandığı otomobil yayalara çarptı! Yaralılar var

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.