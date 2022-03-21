Pınar Deniz’den 'aşk' açıklaması! Adı o isimle anılıyordu

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayıran Deniz, Emirgan'da avukat Nail Gönenli'yle birlikte çıktıkları eğlence turunda görülmüştü.

İkilinin bu fotoğrafının ardından güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

HİÇBİR İLİŞKİM YOK

Pınar Deniz, aşk iddialarını “Hiçbir ilişkim yok şu an. Tamamen işimdeyim ve işimi yapmak istiyorum” diyerek yalanladı.

“SEKTÖR SENİ İNCE GÖRMEK İSTİYOR DÜŞÜNCESİNE İNANMIYORUM”

Dizi ve sinema sektöründe zayıf oyuncuların tercih edildiği ve kilolu olanların tercih edilmediği ile ilgili soruya Pınar Deniz şöyle cevap verdi: “Sıfır beden değilim. Rol zayıf olmamı gerektiriyorsa olurum ama sektör sen sıfır beden olmalısın derse kabul etmiyorum. Karakterim 40 kilo ise o kiloya düşerim fakat sektör seni ince görmek istiyor düşüncesine inanmıyorum”

