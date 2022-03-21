MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Deniz’den 'aşk' açıklaması! Adı o isimle anılıyordu

Pınar Deniz’den 'aşk' açıklaması! Adı o isimle anılıyordu

21.03.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayıran Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in gönlünü avukat Nail Gönenli’ye kaptırdığı iddia edilmişti. Nişantaşı’nda görüntülenen Deniz, aşk iddialarına cevap verdi.

Pınar Deniz’den 'aşk' açıklaması! Adı o isimle anılıyordu

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayıran Deniz, Emirgan'da avukat Nail Gönenli'yle birlikte çıktıkları eğlence turunda görülmüştü.

İkilinin bu fotoğrafının ardından güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

HİÇBİR İLİŞKİM YOK

Pınar Deniz, aşk iddialarını “Hiçbir ilişkim yok şu an. Tamamen işimdeyim ve işimi yapmak istiyorum” diyerek yalanladı.

“SEKTÖR SENİ İNCE GÖRMEK İSTİYOR DÜŞÜNCESİNE İNANMIYORUM”

Dizi ve sinema sektöründe zayıf oyuncuların tercih edildiği ve kilolu olanların tercih edilmediği ile ilgili soruya Pınar Deniz şöyle cevap verdi: “Sıfır beden değilim. Rol zayıf olmamı gerektiriyorsa olurum ama sektör sen sıfır beden olmalısın derse kabul etmiyorum. Karakterim 40 kilo ise o kiloya düşerim fakat sektör seni ince görmek istiyor düşüncesine inanmıyorum”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ultra lüks villası için bakın kaç para istediUltra lüks villası için bakın kaç para istedi
Pis Yedili'nin Karabiber'ini bir de şimdi görün! Hayran bıraktıPis Yedili'nin Karabiber'ini bir de şimdi görün! Hayran bıraktı
Göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!Göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!
Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

Emekli olan herkes merak ediyor!

Emekli olan herkes merak ediyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.