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Pınar Deniz'in pozuna tepki yağdı! Cicişler Ceyda Ersoy'dan 'çıplak' yorumu

13.11.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz son dönemde Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemde. Pınar Deniz son olarak sosyal medyada iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı. Pınar Deniz'e gelen eleştirilerden sonra Cicişler Ceyda Ersoy ise bakın ne yorumda bulundu.

Pınar Deniz'in pozuna tepki yağdı! Cicişler Ceyda Ersoy'dan 'çıplak' yorumu

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı. Son dönemde yaşadığı aşkla dikkat çeken Deniz'e "Ne gerek vardı?", "Babanız görmesin", "Pınar edep yahu" yorumları yağdı.

Oyuncu Pınar Deniz'in bu iddialı karesine destek ise Cicişler Ceyda Ersoy'dan geldi.

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Cicişler'den Ceyda Ersoy paylaşıma "Kız çıplak olmak istemiş bunun fotosunu da bir güzel paylaşmış. Kendi hayatı kendi seçimi. Yakıştırmayanlar size ne?" dedi.

Ekran Alıntısı

Bu yorumu görenler Ersoy'a tepki gösterirken bazı takipçiler ise "Çıplak değil zaten" dedi.

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