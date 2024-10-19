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  4. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Karnını tutarak poz verdi ve açıkladı...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Karnını tutarak poz verdi ve açıkladı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.10.2024 13:51
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İtalya'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bebek beklediklerini açıklamıştı. Roma'daki düğüne katılamayan Pınar Deniz'in ailesi için evlerinin bahçesinde düğün yemeği organize eden çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Karnını tutarak poz verdi ve açıkladı...

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz ay İtalya'da nikah masasına oturan Pınar Deniz'in evlendiği sırada 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevilen çift, hamilelik söylentilerine sessiz kalmıştı.

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Pınar Deniz, Paris'te düzenlenen defilede dünyaca ünlü modellerle birlikte aynı podyumda yürümüştü. Düğünden hemen sonra işine dönen Deniz, eli karnında hamilelik pozu vermişti. Bebek beklediklerini müjdelemişti.

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BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU!

Pınar Deniz, Roma'daki düğününe katılamayan ailesi için evinin bahçesinde düğün yemeği organize etti. Ailelerin bir araya geldiği akşamda ise ünlü çift bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Anne-baba olmaya hazırlanan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım erkek bebek bekliyor. Kaan Yıldırım paylaştığı fotoğraflara mavi kalp emojisi koyarak bu haberi müjdeledi.

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Ailesi nikaha gelmeyince herkes merak etmişti! Bir araya geldiler! Ailesi nikaha gelmeyince herkes merak etmişti! Bir araya geldiler!
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Pınar Deniz
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