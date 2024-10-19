Ailesi nikaha gelmeyince herkes merak etmişti... Pınar Deniz'in babası ile Kaan Yıldırım bir araya geldi! Mesleği şaşırttı

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü çift Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz geçtiğimiz ay mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenledikleri sade bir tören ile dünyaevine giren çift uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı.

Nilahtan önce bebek bekledikleri duyulan ünlü çiftin nikahında Pınar Deniz'in ailesinin olmaması dikkat çekmişti. Deniz ise bu durumu 'vize sorunu' diyerek açıklamıştı.

BU KARE ÇOK KONUŞULDU

Pınar Deniz'in babası ile Kaan Yıldırım bir araya geldi. Yıldırım ile kayınpederinin mutfakta kebap yaparken verdiği poz kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

BABASININ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Aslen Mardinli ve Arap kökenli olan Deniz'in babasının mesleğini duyanlar ise çok şaşırdı. Ünlü ismin babasının Tarabya'da bir kebapçı dükkanı olduğu öğrenildi.