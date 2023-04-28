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Pınar Deniz ve Sibel Kekili arasında kriz çıktı! Galaya katılmadı

28.04.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz'in yeni filmi Karanlık Gece vizyona girdi. Filmin başrolleri Pınar Deniz ve Sibel Kekili arasında kriz çıktığı öğrenildi. Kekili önceki gün gerçekleştirilen galaya da katılmadı.

Pınar Deniz ve Sibel Kekili arasında kriz çıktı! Galaya katılmadı

Özcan Alper’in ödüllü filmi ‘Karanlık Gece’nin galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 24 Nisan'da gerçekleştirildi. Antalya’da 'En İyi Film' ve 'En İyi Senaryo Ödülleri’ni kazanan film vizyona girdi.

‘Karanlık Gece’nin önceki gün gerçekleştirilen galasına filmin yönetmeni Özcan Alper’le beraber oyuncularından Berkay Ateş, Pınar Deniz, Ozan Çelik, Ceylan Ertem, Tarhan Karagöz, Fırat Kaymak, Süleyman Kadim Kabaali, Sefa Tantoğlu, Özgür Cem Tuğluk katıldı.

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Filmin başrol oyuncularından Sibel Kekilli ise galaya gelmedi. Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Kekilli filmde bazı sahnelerin çıkarıldığını ve Pınar Deniz'in ön plana alındığını öğrendi. Bu yüzden galaya katılmadı.

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