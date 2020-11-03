Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, mahkeme huzurunda yargılanacak

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'nın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılma talebi mahkemece reddedildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanık avukatlarının 15 Ekim'de mahkemeye başvurarak sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Sanık müdafilerinin birtakım soyut gerekçelerle sanığı mahkeme huzurundan kaçırmak istediklerini öne süren Epözdemir, "Sanık Cemal Metin Avcı'nın müdafilerinin, sanığın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini istedik." dedi.

Epözdemir, sanığın savunması alınırken jest ve mimiklerinin yargılamanın en temel hususlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Sanık bakımından böyle bir imtiyazın sağlanmasının hukuka uygun olmayacağı kanaatinde olduklarını dile getiren Epözdemir, "Nitekim buna ilişkin itirazımızı etraflıca yazdık ve mahkeme talebimizi kabul etti. Duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Bu karar adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından çok daha isabetli oldu." ifadelerini kullandı.