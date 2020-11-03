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Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, mahkeme huzurunda yargılanacak

MUĞLA HABERLERİ  | 03.11.2020 17:01 | Son Güncelleme

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir: - "Bu karar adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından çok daha isabetli oldu"

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'nın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılma talebi mahkemece reddedildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanık avukatlarının 15 Ekim'de mahkemeye başvurarak sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Sanık müdafilerinin birtakım soyut gerekçelerle sanığı mahkeme huzurundan kaçırmak istediklerini öne süren Epözdemir, "Sanık Cemal Metin Avcı'nın müdafilerinin, sanığın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini istedik." dedi.

Epözdemir, sanığın savunması alınırken jest ve mimiklerinin yargılamanın en temel hususlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Sanık bakımından böyle bir imtiyazın sağlanmasının hukuka uygun olmayacağı kanaatinde olduklarını dile getiren Epözdemir, "Nitekim buna ilişkin itirazımızı etraflıca yazdık ve mahkeme talebimizi kabul etti. Duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Bu karar adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından çok daha isabetli oldu." ifadelerini kullandı.

Epözdemir, Afyonkarahisar T Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanığın 9 Kasım'da Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacağını bildirdi.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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