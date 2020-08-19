Pınar Karşıyaka, Alp Karahan ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da 2020-2021 sezonu kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-kırmızılı yönetim, bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 4 sezondur kadrosunda bulunan 22 yaşındaki skorer guard Alp Karahan ile yollarını ayırdı.
Karşıyaka Spor Kulübü ayrılığı resmi internet sitesinden duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2016-2017 sezonundan bu yana A takımımızda forma giyen Alp Karahan ile yollarımız, kendisinin talebi sonrası karşılıklı anlaşma sonucu ayrılmış bulunmaktadır. Alp Karahan'a hem alt yaş kategorilerinde hem de A takım düzeyinde kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür eder kendisine kariyerinin gelecek döneminde başarılar dileriz."
(İHA)
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