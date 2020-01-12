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  4. Ufuk Sarıca: Ligi yukarılarda bitireceğiz

Ufuk Sarıca: Ligi yukarılarda bitireceğiz

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi'nde Teksüt Bandırma'yı 91-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ikinci devrede iyi sonuçlar almaya devam edip ligi üst sıralarda bitireceklerini ifade etti.

Ufuk Sarıca: Ligi yukarılarda bitireceğiz

Sarıca, kulübün basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında ligin ikinci devresine aynı istikrarla başlamanın önemli olduğunu belirtti.

Teksüt Bandırma karşısında müsabakayı ilk dakikaları hariç hep önde götürdüklerini bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Ancak onlar da maçı hiç bırakmadı. Genç ve dinamik bir takımlar ve bize karşı kimsenin atamadığı sayılara ulaştılar. Yüksek skorlu bir maç oldu, bunun sebebi de maçın başındaki yumuşak savunmamızdı. Yanılmıyorsam ilk yarıda yalnızca 5 veya 6 faul yapmıştık. Bu bizi bence çok etkiledi ama oyunun devamında bunu düzeltip özellikle üçüncü periyotta oyunun hakimiyetini alıp kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah ikinci yarıda da böyle devam edeceğiz ve ligi yukarılarda bitireceğiz."

Pınar Karşıyaka, ING All-Star 2020 nedeniyle gelecek hafta maç oynanmayacak ligde 16. haftanın ardından averajla 2. durumdaki yerini korudu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
pinar karsiyaka ING Basketbol Süper Ligi Teksüt Bandırma

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