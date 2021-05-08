Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi:

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi final maçında yarın İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Kendimize güveniyoruz ve yarın en iyisini yapacağımıza inanıyoruz." dedi.

Sarıca, final maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yarınki rakiplerinin kupayı kazanan son takım olduğunu, derinliğe sahip güçlü bir kadro ile mücadele edeceklerini söyledi.

Son iki maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Kendimize güveniyoruz ve yarın en iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, herkes birbirine çok güveniyor. Bu çok önemli, birlikte oynamayı seviyoruz. Bütün oyuncular benim ne istediğimi biliyor. İlk 2 maçta iyi oynadık, umarım yarın yine birlikte şekilde iyi oynarız."

Sarıca, her iki takımın da enerjisinin yüksek olduğunu belirterek, "Yarın özellikle savunmada iyi olmamız ve onları durdurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle zor bir sezonun oynandığını, bu süreçte kendilerinin de iki ayrı dönemde Kovid-19 vakalarıyla karşılaştığını kaydeden Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü: