Pınar Karşıyaka’da Ufuk Sarıca umutlu

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TOFAŞ'ı 88-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu.

"TOFAŞ, ligin değerli takımlarından bir tanesi" diyen Ufuk Sarıca, "Çok iyi oynadığımız ancak içerisinde inişler çıkışlar yaşadığımız bir maç oldu. Rakibin hızlı bir hücum takımı, atletik oyunculardan kurulduğunu biliyorduk. Dolayısıyla fast-break önlemlerimizi almıştık. Maçın sonunda baktığımızda savunmamız çok düşük bir sayıda kalmadı ama benim için yeterliydi" yorumu yaptı.

UFUK SARICA ŞÖYŞE DEVAM ETTİ:

"Özellikle Metecan’ın sürdürdüğü form bizim için önemliydi. Geçen sezon başlayan o devamlılığı bu sezon daha da yukarı çıkarıyor. Hem Türk basketbolu hem bizim için önemli. Raymar Morgan’ın ortaya koyduğu oyun da çok önemli. Sezon başında hazır değildi, her geçen gün daha iyi bir hale geliyor. Sek yine aynı şekilde devreye girdi. Tony’nin yine müthiş bir organizasyonu var. Bunları birleştirdiğimiz zaman tüm maçı önde götürdüğümüz bir karşılaşma oldu. Her geçen gün çalışarak daha iyi olacağımız kesin."

(DHA)

