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Pınar Karşıyaka’da Ufuk Sarıca umutlu

BASKETBOL HABERLERİ  | 18.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi’nde deplasmanda TOFAŞ’ı 88-78 yenerek ligdeki 4. maçında 3. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka’da başantrenör Ufuk Sarıca, zamanla daha iyi olacaklarını dile getirdi. TOFAŞ karşısında iyi oynadıklarını ifade eden Sarıca, ancak maç içinde iniş çıkışların olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibin hızlı bir hücum takımı, atletik oyunculardan kurulduğunu biliyorduk. Dolayısıyla fast-break önlemlerimizi almıştık" dedi.

Pınar Karşıyaka’da Ufuk Sarıca umutlu

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TOFAŞ'ı 88-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu.

"TOFAŞ, ligin değerli takımlarından bir tanesi" diyen Ufuk Sarıca, "Çok iyi oynadığımız ancak içerisinde inişler çıkışlar yaşadığımız bir maç oldu. Rakibin hızlı bir hücum takımı, atletik oyunculardan kurulduğunu biliyorduk. Dolayısıyla fast-break önlemlerimizi almıştık. Maçın sonunda baktığımızda savunmamız çok düşük bir sayıda kalmadı ama benim için yeterliydi" yorumu yaptı.

UFUK SARICA ŞÖYŞE DEVAM ETTİ:

"Özellikle Metecan’ın sürdürdüğü form bizim için önemliydi. Geçen sezon başlayan o devamlılığı bu sezon daha da yukarı çıkarıyor. Hem Türk basketbolu hem bizim için önemli. Raymar Morgan’ın ortaya koyduğu oyun da çok önemli. Sezon başında hazır değildi, her geçen gün daha iyi bir hale geliyor. Sek yine aynı şekilde devreye girdi. Tony’nin yine müthiş bir organizasyonu var. Bunları birleştirdiğimiz zaman tüm maçı önde götürdüğümüz bir karşılaşma oldu. Her geçen gün çalışarak daha iyi olacağımız kesin."

(DHA)

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