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Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca dönemi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 19.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da başantrenörlük görevine A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca getirildi.

Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca dönemi

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce şampiyonluk yaşadıkları ve birçok başarıya imza attıkları Ufuk Sarıca ile tekrar anlaştıklarını kaydetti. Bu birlikteliğin uzun süreli olacağına inandığını belirten Büyükkarcı, "Şampiyonluğun yıl dönümünde şampiyon hoca camiamıza hayırlı olsun. Sözleşmemiz 2+1 yıllık ama uzun süreli bir projeye başlayacağız." dedi.

2012-2013 ile 2015-2016 sezonları arasında Pınar Karşıyaka'da görev alan Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekiple ilk sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası'nda finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olarak ikincilikte kaldı.

Sarıca yönetiminde 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren yeşil-kırmızılı ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başladığı 2014-2015 sezonunda ligi şampiyon tamamladı. İzmir temsilcisi, 2015-2016'da da THY Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele etme hakkını elde etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ufuk sarıca Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi A Milli Erkek Basketbol Takımı

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