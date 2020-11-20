Pınar Karşıyaka'dan Afyon Belediyespor maçını ertelemeyen TBF'ye tepki

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da 6’sı semptom gösteren olmak üzere 7 sporcuda pozitif vakaya rastlanmıştı. Bunun sonucunda yeşil-kırmızılılar, ligde oynayacağı Büyükçekmece Basketbol maçı için yeterli kadroyu oluşturamamış ve maç talimatlar gereği ertelenmişti. Pınar Karşıyaka, bu sporcuların izole edilerek tedavi edildiğini ve bu dönemi antrenmansız geçirdiklerini açıklamıştı. Testi negatif olan sporculara kardiyak ve solunum testleri uygulayan İzmir temsilcisi, Türkiye Basketbol Fedarasyonu’nun (TBF) yayınlamış olduğu ’Basketbola Dönüş Protokolü’nde bulunan ’14 günlük karantina sürecini tamamlayan ve bunun sonucunda testleri negatif olan sporcular sahaya çıkabilir’ maddesi gereği semptomları devam eden sporcular sebebiyle ligde oynayacağı Afyon Belediyesi maçı için erteleme talebinde bulundu.

TBF'YE SİTEM

Erteleme talebine TBF tarafından "Test sonucu negatif olmasına rağmen takım doktorunca dönüş için hazır olmadığı tespit edilen basketbolcuların dönüşüne karar verilmesi konusunda tüm sorumluluk kulüp yönetiminize aittir" ibaresiyle reddedildiğini açıklayan Karşıyaka, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla durumu kamuoyuyla paylaştı. Yeşil-kırmızılı kulüp açıklamasın şu ifadelere yer verdi:

"Federasyonumuz zorunlu kıldığı bir konuyu kendi sorumluluğundan çıkarmıştır. Bu bağlamda yarın sahaya çıkacak olan takımımızda maçın sonucundan bağımsız, sağlık durumu elverişli olmayan sporcularımıza yer vermeyeceğimizi bildirmek isteriz. Bu son yaşananlar düşündürmüştür ki; kulüplerin varlıklarını sürdürebilmeleri adına hizmet etmesi beklenen federasyonlar, kendi varlıklarını sürdürebilmek adına sorumluluktan kaçınarak, kulüpleri içine düştükleri zor durumda yalnız mı bırakmayı tercih etmelidir?"

1 Kasım’da oynadığı Türk Telekom maçından itibaren parkeye çıkamayan Karşıyaka, antrenmanlarını da tam kadro olarak yapamamıştı.

