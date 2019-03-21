Pınar Karşıyaka, Dinamo Sassari karşısında avantajı kaybetti

Pınar Karşıyaka 68 - 87 Dinamo Sassari
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan) xx, Zdravko Rutesic (Karadağ) xx, Martin Horozov (Bulgaristan) xx
Pınar Karşıyaka: Henry xxx 19, İlkan xx 5, Walker xx 8, Birkan x, Marei xxx 18, Egemen xx 11, Tayfun x, Evans x 2, Berk x 5
Başantrenör: Dirk Bauermann
Dinamo Sassari: Cooley xxx 26, McGee xx 12, Pierre x 3, Polonara xxx 15, Smith x 7, Carter x 1, Gentile x 3, Spissu xx 11, Thomas xx 9, Margo xx
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. periyot: 14-16 (Dinamo Sassari lehine)
Devre: 29-36 (Dinamo Sassari lehine)
3. periyot: 52-66 (Dinamo Sassari lehine)
5 faul: Marei (35.01) (Pınar Karşıyaka
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