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Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı transfer etti

01.09.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Ergi Tırpancı ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen 22 yaşındaki kısa forvet, sarı-lacivertli ekibin dışında OGM Ormanspor, Afyon Belediyespor ve Yalovaspor'da mücadele etti.

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