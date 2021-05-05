YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kaldı

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kaldı

05.05.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kaldı

İZMİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, organizasyonda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki 8'li final mücadelesinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u özellikle son periyottaki etkili oyunuyla 84-73 yendi.

Yeşil-kırmızılı ekipte Amath M'Baye 20, Sek Henry 19 sayı atarken Raymar Morgan 18 sayı 11 ribaunt, Metecan Birsen de 12 sayı ve 13 ribauntla mücadele etti.

Bu sonuçla adını son 4 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka'nın yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza ile oynacağı müsabaka 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

Organizasyonda diğer yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda yarın saat 17.00'de Lenovo Tenerife (İspanya) ile SIG Strasbourg (Fransa) saat 20.00'de Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) ile Hereda San Pablo Burgos (İspanya) karşılaşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
İzmir'de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçi ile iki arkadaşı yakalandıİzmir'de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen hizmetçi ile iki arkadaşı yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:02
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:43

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.