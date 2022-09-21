YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Pınar Karşıyaka, Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti

Pınar Karşıyaka, Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti

21.09.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı kısa forvet Mindaugas Kuzminskas'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka’mıza hoş geldin Mindaugas Kuzminskas. Geçtiğimiz sezon Zenit Saint Petersburg’da oynayan Mindaugas Kuzminskas Pınar Karşıyaka’mızda." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorİzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Merhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildiMerhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildi
GÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandıGÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Basketbol pınar karşıyaka

İzmir Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
13:09
İkindi
16:35
Akşam
19:17
Yatsı
20:33
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.