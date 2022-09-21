Pınar Karşıyaka, Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı kısa forvet Mindaugas Kuzminskas'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka’mıza hoş geldin Mindaugas Kuzminskas. Geçtiğimiz sezon Zenit Saint Petersburg’da oynayan Mindaugas Kuzminskas Pınar Karşıyaka’mızda." ifadelerine yer verildi.



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