Pınar Karşıyaka Tony Crocker ile sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun planlamalarını sürdüren Pınar Karşıyaka, geçen sezon Rusya'nın Khimki takımı ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Tony Crocker'u transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Crocker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Khimki formasıyla geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde normal sezondaki 30 maçta da oynayan Tony Crocker, 8,9 sayı, 2,3 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, VTB Ligi'nde ise 31 karşılaşmada 10 sayı, 2,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı.
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