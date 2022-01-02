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  4. Pınar Karşıyaka'dan Darrüşafaka maçındaki hakem yönetimine tepki:

Pınar Karşıyaka'dan Darrüşafaka maçındaki hakem yönetimine tepki:

02.01.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kazandıkları maçtan dolayı Darüşşafaka'yı tebrik ederken, mücadelenin sonucuna etki edenleri de anmadan geçmenin vicdana sığmayacağı kanısında olduğumuzu belirtmek isteriz"

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, dün oynanan ve 82-79 mağlup oldukları Darüşşafaka karşılaşmasında hakem kararlarının sonucu belirlediğini ileri sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni yıla galibiyetle başlamayı isterken alınan mağlubiyetin üzücü olduğu belirtildi.

Maçta özellikle iki kararın sonucu etkilediği savunulan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Mücadele oynanırken inişler çıkışlar yaşanmış olsa da maçın belki en doğru yerinde geri dönerek skoru dengelemişken, önce rakip takım hücumunda es geçilen 8 saniye, hemen ardından göz göre göre çalınmayan hatalı yürüme, maçın sonucuna direkt etki etmiştir. Arka arkaya yapılan bu iki bariz hata (!) sahadaki basketbolu, mücadeleyi, oyun ve seyir zevkini alıp götürmüştür. Kazandıkları maçtan dolayı Darüşşafaka'yı tebrik ederken, mücadelenin sonucuna etki edenleri de anmadan geçmenin vicdana sığmayacağı kanısında olduğumuzu belirtmek isteriz. Belki bu maç hatasıyla kusuruyla bitti ancak daha önümüzde çok maç var. Özellikle son maçımızda ve beraberinde önceki maçlarda yaşadıklarımızın benzerleri ile bundan sonra karşılaşmamayı umuyoruz."

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