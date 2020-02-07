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Pınar Karşıyakalı basketbolcu Jordan Morgan, Slovenya Milli Takımı'nda forma giyecek

İZMİR HABERLERİ  | 07.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Jordan Morgan, Slovenya Milli Takımı'nda forma giyecek

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Jordan Morgan'ın Slovenya Milli Takımı'nda forma giyeceği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Slovenya vatandaşlığı alan Jordan Morgan'ın bu ülkenin milli takımında da oynayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morgan, son Avrupa şampiyonu Slovenya'nın formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kariyerinin bir bölümünü Slovenya'da geçirdiğini aktaran Morgan, şu ifadeleri kullandı:

"Slovenya'nın vatandaşlığını elde ettiğim ve milli takım formasını giyeceğim için gerçekten çok mutluyum. Kariyerimin ilerleyen döneminde Avrupa'nın önemli organizasyonlarında boy göstermek en büyük dileğimdi. Slovenya Milli Takımı ile büyük organizasyonlara katılma şansım olacak. Slovenya son Avrupa şampiyonu ve kutlamalar sırasındaki coşkuyu ben de yakından takip ettim. Yeniden muhteşem Slovenya taraftarlarının önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Slovenya Milli Takımı formasını giymekten gurur duyacağım."

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Jordan Morgan Slovenya

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