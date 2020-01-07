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  4. Pınarbaşı Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilerini ısıtan yardım

Pınarbaşı Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilerini ısıtan yardım

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Pınarbaşı Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Melikgazi İlköğretim Okulu ile YİBO’da eğitim-öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık mont yardımında bulundu.

Pınarbaşı Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Melikgazi İlköğretim Okulu ile YİBO’da eğitim-öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık mont yardımında bulundu. Yardımların ilçe genelindeki tüm okullarda sürdürüleceği bildirildi.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Pınarbaşı merkez başta olmak üzere tüm mahallelerdeki okullarda eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi yaklaşık bin öğrenciye kışlık mont dağıtımına başladıklarını söyledi. ’Çocuklar her şeyimiz’ diyen Başkan Uzunluoğlu; “Çocuklarımızın bir gülüşü dünyaya bedeldir. Bugün ilçemiz sınırları içerisinde dar gelirli ailelerimiz arasından tespit edilen yaklaşık bin öğrencimize kışlık mont dağıtımına başladık. Bu soğuk günlerde ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarına kıyafet alma güçlüğü çeken ailelerimize imkanlarımız ölçüsünde küçük de olsa bir katkıda bulunduk. Minik yavrularımızın gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer" dedi.
Sosyal projeler kapsamında yapılan bu çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Menduh Uzunluoğlu, "Minik yavrularımız bu soğuk günlerde artık üşümeyecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sahip çıkma gayretindeyiz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile imkanlarımız ölçüsünde her yıl çocuklarımıza kırtasiye, mont ve ayakkabı yardımını sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kocasinan
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Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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