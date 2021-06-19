Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor

Akşam saatlerinde teröristlerin köye saldırdığını kaydeden Yavuz, "Çoluk çocuk demeden herkesi öldürdüler. Hepsi benim akrabam. Evimden 17 şehit verdik. Bu acı unutulmaz, unutulur mu hiç? Her saat kalbimdeler. Onları öldürenlere insan demiyorum. Terördür, terör her şeyi yapıyor." dedi.

Saldırıda eşi, 5 çocuğu, 2 kardeşi, yengesi ve yeğenlerini kaybeden Şeyhmus Yavuz (81), AA muhabirine, o dönem kendisinin de korucu olduğunu ve mevzide teröristlerle çatıştığını anlattı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit yakınları ve güvenlik korucuları, ziyaret ettikleri şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı, dua etti.

- "PKK terör örgütü kundaktaki bebekleri ve anneleri hunharca şehit etti"

Hatice Turan Kandemir de terör örgütü PKK'yı lanetleyerek, şunları kaydetti:

"Pınarcık katliamı aslında bütün dünyaya PKK terör örgütünün nasıl kalleş, acımasız olduğunun ve bölgede nasıl yaralar açtığının büyük bir kanıtıdır. Savaşlarda bile çocuk ve kadınlara dokunulmadığını biliyoruz ama Pınarcık katliamında PKK terör örgütü kundaktaki bebekleri ve anneleri hunharca şehit etti. Üzerinden 34 sene geçti. Yakınları ilk günkü gibi acılarını yaşıyor. PKK terör örgütünün yüzünü bütün dünya görsün."

Kandemir, son zamanlarda hem yurt içi hem de dışında başarılı operasyonlarla terörün kökünün kazındığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla terör örgütüne göz açtırmadığını vurgulayan Kandemir, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bu konuda teşekkür ediyoruz. Bölgemiz gerçekten huzura kavuştu. İnsanlarımız artık tarlalarında, bahçelerinde, köylerinde rahatça yaşayabiliyor." ifadelerini kullandı.

