Pinto: Bana göre şu an Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş

Portekizli teknik adam, takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, Gençlerbirliği karşısında kendileri adına çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktardı.

Rakiplerinin Gaziantep'e 1 puan için geldiğini ve ligdeki tüm takımların birbirini yenebileceğini ifade eden Pinto, "Dürüst olmak gerekirse Gençlerbirliği maçına iyi başlayamadık. İkinci yarıda daha konsantre oynadık ve yapmamız gerekenleri yaptık. Takım olarak kazanmak için çok istekliydik. Başarılı da olduk" dedi.

Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Mirallas'ın yaptığı hareketin kendisine yakışmadığını ancak tecrübeli oyuncunun maçtan sonra gelip herkesten özür dilediğini anlatan Pinto, "Sahada 10 kişi kalmamıza rağmen iyi mücadele ettik. Sahadaki duruşumuz beni çok memnun etti. Umarım bu maçtan bir ders alırız ve pozitif oyunu karşılaşmanın geneline yayarız. İlk yarıdaki kötü başlangıcı hata olarak görüp, bundan ders çıkaracağız. Öğrendiklerimizle Beşiktaş maçında da iyi sonuç elde edebiliriz. Bunu istiyoruz. Bana göre şu an Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş" diye konuştu.