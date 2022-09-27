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Pique'den ayrılan Shakira, Casillas ile birlikte!

27.09.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Pique ile birlikteliğini sonlandıran Shakira için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Pique'nin bir zamanlar milli takımdan arkadaşı olan Casillas ile birlikte olduğu öne sürülen Shakira'nın bu olayı sosyal medyada gündem oldu.

Pique'den ayrılan Shakira, Casillas ile birlikte!

Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique, yıllardır birlikteliği bulunan Shakira ile hayatlarını ayırmış ve başka biriyle birlikteliğe başlamıştı. Bir iddia da Shakira kanadından geldi.

YİNE BİR FUTBOLCU! BU SEFER CASILLAS...

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Gerard Pique'den ayrılan Shakira, kendisi gibi skandal bir ayrılık yaşayan Iker Casillas ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. TNG News'te yer alan habere göre eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Shakira'nın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.


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Shakira barcelona casillas pique
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