Pique'den ayrılan Shakira, Casillas ile birlikte!

Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique, yıllardır birlikteliği bulunan Shakira ile hayatlarını ayırmış ve başka biriyle birlikteliğe başlamıştı. Bir iddia da Shakira kanadından geldi.

YİNE BİR FUTBOLCU! BU SEFER CASILLAS...

Gerard Pique'den ayrılan Shakira, kendisi gibi skandal bir ayrılık yaşayan Iker Casillas ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. TNG News'te yer alan habere göre eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Shakira'nın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.



