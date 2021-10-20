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Pique tarihe geçti, Barcelona tek golle kazandı!

20.10.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Barcelona, konuk ettiği Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Pique tarihe geçti, Barcelona tek golle kazandı!
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta karşılaşmasında Barcelona, Dinamo Kiev'i ağırladı.

Camp Nou Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Gerard Pique kaydetti.

Bu sonucun ardından Barcleona, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.

Dinamo Kiev ile Barcelona, 4. hafta maçında Ukrayna'da karşı karşıya gelecek.

PIQUE TARİHE GEÇTİ

Barcelona'nın tecrübeli futbolcusu Gerard Pique, karşılaşmada attığı golle tarihe geçti.

İspanyol futbolcu, toplamda attığı 16 golle Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan defans oyuncusu oldu. Pique aynı zamanda Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcusu unvanını da eline geçirdi.

Başarılı futbolcu ayrıca Barcelona'nın geçen sezonun Mart ayından bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atan isim oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi
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