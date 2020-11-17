SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. "Pirlo ve Buffon'u sigara içerken gördüm"

"Pirlo ve Buffon'u sigara içerken gördüm"

İTALYA HABERLERİ  | 17.11.2020 08:13 | Son Güncelleme

Arsenal'de yıldızını parlattıntan sonra 1 sezon kiralık olarak Juventus'ta oynayan Nicklas Bendtner, kariyerinde oynadığı kulüplerin tamamında sigara içen oyuncular olduğunu söylerken Juventus günlerinden isim vererek örnek verdi.

"Pirlo ve Buffon'u sigara içerken gördüm"

Futbolu erken yaşta bırakan Danimarkalı Nicklas Bendtner, katıldığı canlı yayında ilginç itiraflarda bulundu.

Danimarkalı oyuncu Juventus'taki ilk gününü paylaştığı anısında bulunduğu her kulüpte sigara içildiğini sıklıkla gördüğünü söyledi. Bendtner Juventus'taki ilk gününü ise şöyle tarif etti: "Soyunma odasına girdiğimde kimse yoktu, duşların olduğu yere yöneldiğimde 10-12 kadar kişi gördüm. Kahve içenler, muhabbet edenler, sigara içenler. İnanılmaz bir arkadaşlık ortamı. Manzara harikaydı ve burada iyi zaman geçireceğimi düşündüm"

Bendtner, Pirlo ve Buffon'un bahsettiği grupta yer alanlar arasında olduğunu söylerken sigara içtikleri için iki ismi de yadırgamadığını söylerken, "Bana 'neden saklayalım ki?' dediler. Kariyerlerine ve ne kadar profesyonel olduklarına bakarsanız yaptıklarının onları etkilemediğini görürsünüz. Sahada yaptıklarıyla kimse onlar hakkında kötü bir şey söyleyemez" şeklinde konuştu.

Bendtner, İngiltere'de de oynayan bir oyuncu olarak Balotelli'nin Manchester City döneminde sigara içmesinin ortaya çıkması üzerine gelen eleştirilere ise, "Futbolcuların sigara içmesi İtalya'da İngiltere'dekinden çok daha normal görülüyor. Oynadığım her kulüpte futbolcular sigara içiyordu." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Okaka'dan Fenerbahçe cevabıOkaka'dan Fenerbahçe cevabı
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!
Emre'den Galatasaray'a gönderme!
Emre'den Galatasaray'a gönderme!
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Pirlo ve Buffon'u sigara içerken gördüm"
Pirlo ve Buffon'u sigara içerken gördüm
Lazio'nun ilk hedefi Yusuf Yazıcı olacak
Lazio milli yıldızın peşinde!
Kjaer, Milan'da 'liderlik' rolünü benimsiyor
Kjaer, 'liderlik' rolünü benimsiyor
Okaka'dan Fenerbahçe cevabı
Okaka'dan Fenerbahçe cevabı
Lazio'ya koronavirüs testlerinde sahtekarlık suçlaması!
Lazio'ya şok sahtekarlık suçlaması!
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.