Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Pozlarıyla yürek hoplattı

Pis Yedili dizisinden sonra Yeşil Deniz, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Aykut Enişte 2 gibi projelerle de ekranlara gelen Melis Babadağ son haliyle olay oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Babadağ, pozlarıyla da takipçilerinden tam not alıyor.
Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ güzelliğiyle büyüledi.
Sosyal medyada 261 bin takipçisi olan Babadağ, pozlarıyla dikkat çekti.
Pozlarıyla çok sayıda etkileşim alan Babadağ, önü bağlamalı üst giydiği dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
38 yaşındaki Melis Babadağ oyunculuk sektöründe 2002'den beri yer alıyor.
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