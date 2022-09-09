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Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Pozlarıyla yürek hoplattı

09.09.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melis Babadağ, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisindeki Elçin rolüyle akıllara kazındı. Pis Yedili dizisinden sonra da zaman zaman farklı projelerle ekranlara gelen Babadağ, son olarak iddialı sosyal medya pozlarıyla dudak uçuklattı.

Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Pozlarıyla yürek hoplattı

Pis Yedili dizisinden sonra Yeşil Deniz, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Aykut Enişte 2 gibi projelerle de ekranlara gelen Melis Babadağ son haliyle olay oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Babadağ, pozlarıyla da takipçilerinden tam not alıyor.

YÜREK HOPLATTI

Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ güzelliğiyle büyüledi.

Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Pozlarıyla yürek hoplattı

Sosyal medyada 261 bin takipçisi olan Babadağ, pozlarıyla dikkat çekti.

Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Pozlarıyla yürek hoplattı

Pozlarıyla çok sayıda etkileşim alan Babadağ, önü bağlamalı üst giydiği dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Pozlarıyla yürek hoplattı

38 yaşındaki Melis Babadağ oyunculuk sektöründe 2002'den beri yer alıyor.

Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Pozlarıyla yürek hoplattı

Pis Yedili'nin Elçin'i Melis Babadağ'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Pozlarıyla yürek hoplattı

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melis babadağ pis yedili
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